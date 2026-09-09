Вадефуль допустил помощь Германии в возвращении украинских призывников

Германия может помочь Киеву связаться с украинскими мужчинами призывного возраста и добиться их возвращения на родину. Речь идёт об украинцах, которые сейчас находятся в ФРГ. Об этом глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль заявил в интервью газете Bild.

Министр отметил, что немецкие власти располагают сведениями об украинцах, которые зарегистрированы в стране, имеют статус пребывания или получают социальные выплаты. По его словам, эти данные позволяют определить места проживания мужчин призывного возраста.

«Мы ведь знаем, где они (мужчины призывного возраста. — Прим. Life.ru) тут живут. Кто, например, получает социальные пособия или кто здесь зарегистрирован, у кого есть статус пребывания... Они могут быть уведомлены украинским правительством о том, что они подлежат призыву. Я считаю, что эту тему можно и нужно поднимать», — заявил Вадефуль.

Глава МИД ФРГ поддержал позицию о том, что украинским мужчинам призывного возраста стоит вернуться на родину. При этом он выступил против принудительного возвращения и подчеркнул, что такой процесс должен проходить добровольно.

Ранее Венгрия решила сохранить возможность предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что Будапешт продолжит придерживаться собственного подхода после изменения правил Евросоюза. Новые нормы ЕС ограничили предоставление временной защиты мужчинам с Украины при проблемах с военно-учётными документами. Венгерские власти также объясняли своё решение ростом числа прибывающих представителей закарпатской венгерской общины.