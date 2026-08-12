Назад, в родной Львов: Две трети поляков выступили за депортацию украинцев

Более двух третей жителей Польши поддержали идею депортировать украинских мужчин призывного возраста, если они не работают в стране легально. За такую меру высказались 67,2% участников опроса IBRiS для Rzeczpospolita.

Против инициативы выступили 23,4% респондентов. Исследование проводилось 7–8 августа среди более тысячи человек вскоре после того, как предложение представила оппозиционная партия «Право и справедливость» (PiS). Наибольшую поддержку идея получила среди старших поляков. В возрастной группе от 18 до 29 лет её одобрили 43% опрошенных, тогда как среди респондентов старше 50 лет показатель достиг примерно 80%.

При этом масштаб возможных депортаций пока неясен. По данным польского управления социального страхования ZUS, в конце июня взносы в стране платили более 473 тысяч украинских мужчин разных возрастов. Единой статистики, позволяющей точно определить число неработающих мужчин призывного возраста, у польских властей нет.

Напомним, крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» заявила о планах изменить миграционную политику в случае прихода к власти. Это уже подтвердил депутат Европарламента и вице-президент партии Тобиаш Бохеньский. По его словам, одним из первых решений будущего правительства может стать депортация украинских мужчин призывного возраста, которые не имеют легальной работы в Польше. Бохеньский заявил, что такие граждане получили бы возможность «сражаться за свою родину».