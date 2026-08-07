Оппозиционная партия Польши хочет депортировать украинцев призывного возраста

Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» заявила о планах изменить миграционную политику в случае прихода к власти. Об этом сообщил депутат Европарламента и вице-президент партии Тобиаш Бохеньский.

По его словам, одним из первых решений будущего правительства может стать депортация украинских мужчин призывного возраста, которые не имеют легальной работы в Польше.

Бохеньский заявил, что такие граждане получили бы возможность «сражаться за свою родину». При этом он подчеркнул, что все иностранцы, проживающие в Польше, должны соблюдать законы страны и установленные правила.

Представитель партии также отметил, что власти намерены создать систему, при которой оставаться в стране смогут только те, кто уважает польское законодательство.

Ранее сообщалось, что в Польше доля граждан, выступающих против приёма беженцев с Украины, впервые превысила долю поддерживающих их размещение. Такие сведения привело радио RMF24, ссылаясь на исследование Центра изучения общественного мнения (CBOS).