«Бандеровцы!»: Двое поляков попали под горячую руку соотечественника после избиения украинца

В Гданьске задержали 37-летнего мужчину, который, по данным полиции, избил двух граждан Польши, ошибочно приняв их за украинцев. Об инциденте сообщает Onet.

Нападение произошло на территории садовых участков на улице Модрей. Очевидцы рассказали, что подозреваемый приехал на автомобиле и вёл себя агрессивно: резко разгонялся, тормозил и громко газовал.

Сначала водитель вступил в конфликт с прохожим, услышав у него восточный акцент. Мужчина оказался гражданином Украины, но сумел скрыться до того, как нападавший смог его избить.

После этого подозреваемый подбежал к находившимся неподалёку отцу и сыну. Он стал оскорблять их и называть «бандеровцами», а затем перешёл к насилию. Позднее выяснилось, что оба пострадавших являются гражданами Польши. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Ранее в Кракове произошёл ещё один конфликт на национальной почве, но уже с участием гражданина Украины. По данным издания «Страна.ua», местный рабочий оскорбил мужчину, а затем напал на него. Полиция возбудила уголовное дело, однако подробности происшествия и состояние пострадавшего пока не раскрываются.