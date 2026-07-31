Две пощёчины — и поляк лёг: Пельмень оформил нокаут в Белграде

Российский боец Василий Камоцкий, известный по прозвищу Пельмень, нокаутировал поляка Давида Залевски на турнире по пощёчинам Power Slap 22. Соревнования прошли на белградской арене в Сербии.

Первым же ударом Камоцкий отправил соперника в нокдаун. После второй пощёчины Залевски уже не смог продолжить противостояние.

По данным «Чемпионата», победу россиянину засчитали нокаутом во втором раунде. После боя Камоцкий вызвал на новое противостояние американца Дейна Вирнса.

Этот нокаут стал для Пельменя первым с июня 2024 года. Тогда он досрочно победил Камила Марусаржа на турнире Power Slap 8.

Перед соревнованиями организаторы Power Slap представляли Камоцкого как бывшего чемпиона лиги в супертяжёлом весе. До боя с Залевски в его официальной статистике значились четыре победы, два поражения и одна ничья.

В предыдущем поединке в апреле 2026 года россиянин победил американца Эвиана Скотта единогласным решением судей.