ЕС будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам с 2027 года

Евросоюз утвердил продление программы защиты украинцев до марта 2028 года, но исключил из неё подлежащих призыву граждан. Теперь защита будет распространяться только на тех, кто выполнил свои воинские обязанности и легально выехал с Украины.

«С учетом меняющихся потребностей Украины в области обороны в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства в Украине», — говорится в заявлении.

Также указано, что ограничение будет применяться только к новым заявителям на получение временной защиты

С марта 2022 года временной защитой в ЕС воспользовались более 4 млн украинцев.

А власти Польши уже начали выдворять украинцев. Так, на днях а пределы республики выслали трёх граждан Украины, преступивших закон. Двое из них после депортации немедленно угодили в распоряжение ТЦК.