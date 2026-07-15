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15 июля, 08:31

ЕС будет отказывать во временной защите военнообязанным украинцам с 2027 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lukasz_wojcik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lukasz_wojcik

Евросоюз утвердил продление программы защиты украинцев до марта 2028 года, но исключил из неё подлежащих призыву граждан. Теперь защита будет распространяться только на тех, кто выполнил свои воинские обязанности и легально выехал с Украины.

«С учетом меняющихся потребностей Украины в области обороны в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства в Украине», — говорится в заявлении.

Также указано, что ограничение будет применяться только к новым заявителям на получение временной защиты

С марта 2022 года временной защитой в ЕС воспользовались более 4 млн украинцев.

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А власти Польши уже начали выдворять украинцев. Так, на днях а пределы республики выслали трёх граждан Украины, преступивших закон. Двое из них после депортации немедленно угодили в распоряжение ТЦК.

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Александра Вишнякова
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