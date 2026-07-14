Поляк поляка не признал слегка: Житель Лодзи избил соотечественника, спутав родной язык с украинской мовой

В польской Лодзи произошло нападение на почве национальной неприязни, жертвой которого по иронии судьбы стал коренной житель страны. Подробности инцидента приводит радиостанция RMF 24 со ссылкой на полицию.

Одиннадцатого июля агрессор услышал, как прохожий беседует по мобильному. Решив, что перед ним гражданин Украины, злоумышленник нанёс оппоненту удар кулаком в голову и принялся скандировать оскорбительные лозунги.

Раненого в срочном порядке доставили в стационар. Медики диагностировали у него переломы носа и челюсти.

Когда обстоятельства прояснились, выяснилось, что оба участника конфликта — поляки. После оказания помощи горожанин написал заявление в правоохранительные органы.

Ранее Life.ru рассказывал, как в польском городе Стараховице словесная перепалка между молодыми поляками и украинцами вылилась в массовое побоище с поножовщиной, когда один из участников пустил в ход оружие. Угрозами дело не ограничилось — кровь пролилась, один человек был ранен. К какому гражданству он принадлежал, неизвестно.