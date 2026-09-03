Мадьяр: Венгрия продолжит предоставлять убежище украинцам призывного возраста

Венгрия продолжит предоставлять убежище мужчинам призывного возраста, прибывающим с Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, выступая на правительственном брифинге.

По его словам, Будапешт решил сохранить собственную позицию после того, как Евросоюз принял решение не предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста при наличии проблем с военно-учётными документами.

«В то же время вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право предоставлять статус убежища также мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии», — заявил венгерский премьер.

Он добавил, что решение связано в том числе с увеличением числа прибывающих представителей закарпатской венгерской общины. По мнению Мадьяра, новые правила ЕС ограничивают возможности людей, находящихся в зоне конфликта.

Кроме того, Будапешт вновь не дал продвинуться переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Венгерская сторона отказалась поддержать открытие двух переговорных кластеров, связанных с доступом к единому рынку и социальной политикой. Своё решение представители страны объяснили необходимостью выполнения Киевом двустороннего соглашения о защите прав этнических венгров. Именно этот вопрос Будапешт считает одним из условий дальнейшего продвижения переговорного процесса.