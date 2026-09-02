Венгрия снова нажала на тормоз: Будапешт заблокировал сближение Украины и Молдавии с ЕС

Будапешт вновь не дал продвинуться переговорам о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Венгерская сторона выступила против открытия второго и третьего переговорных кластеров. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на европейский чиновников и дипломатов.

Очередной раунд обсуждений упёрся в позицию Будапешта. Венгерские власти отказались поддержать открытие двух переговорных кластеров, связанных с доступом к единому рынку и социальной политикой. Своё решение представители страны объяснили необходимостью выполнения Киевом двустороннего соглашения о защите прав этнических венгров. Именно этот вопрос Будапешт считает одним из условий дальнейшего продвижения переговорного процесса.

В результате обсуждение второго и третьего кластеров оказалось приостановлено. Речь идёт о направлениях, которые затрагивают важные аспекты будущего присоединения стран-кандидатов к европейскому объединению. Похожая ситуация уже возникала в июле. Тогда венгерская сторона также выступила против открытия тех же двух кластеров.

Ранее сообщалось, что Будапешт выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз и требует соблюдения стандартной процедуры. Венгерские власти считают, что вопрос о членстве можно решать только после проверки выполнения всех необходимых условий.