Швейцария оставила без защитного статуса военнообязанных украинских беженцев

Швейцария продлила действие статуса защиты S для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, но с 20 августа ввела дополнительные ограничения. Теперь статус будут получать только те, кто выполняет воинские обязанности на Украине. Как пояснили в Федеральном совете, решение касается украинцев призывного возраста, состоящих в резерве или добровольно вступивших в вооружённые силы.

Новые правила распространяются только на тех, кто подаёт заявление на получение статуса S с 20 августа. Они не затронут тех, кто уже получил защиту. Отмечается, что Швейцария продолжает координировать свою политику с Евросоюзом, где аналогичные ограничения ввели с 31 июля.

Статус S был введён в 2022 году для массового приёма украинских беженцев. В Швейцарии пояснили, что нынешнее продление статуса даёт определённость для самих беженцев, а также для кантонов и работодателей на ближайшие 18 месяцев. До этого Швейцария уже ограничивала статус S для украинцев, чьим последним местом жительства были новые регионы России или пострадавшие от боевых действий области. Новое решение ужесточает правила для военнообязанных мужчин.

Правительство подчеркнуло, что продолжит оказывать поддержку беженцам — на интеграционные меры, включая изучение языка и доступ к образованию, выделяется по 3 тысячи швейцарских франков на человека в год.

Ранее сообщалось, что европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них зимой из-за ударов России по энергетике. ВС РФ наращивают производство ракет и могут наносить удары по заводам, командным центрам и объектам энергосистемы Украины. Зимой это может сделать значительную часть страны непригодной для жизни и спровоцировать новый массовый исход людей в Европу. Однако европейские государства не готовы к такому сценарию — ни материально, ни политически.