Польша стала лидером ЕС по сокращению числа украинских беженцев

Польша стала лидером Евросоюза по сокращению числа украинцев со статусом временной защиты. За июнь их количество в стране уменьшилось на 6335 человек, следует из свежих данных Eurostat.

На конец месяца в Польше насчитывалось 961 170 таких граждан — 21,8% от общего числа в ЕС. Больше только в Германии, где временной защитой пользуются 1,286 млн человек. На третьем месте находится Чехия с 390,8 тыс. Польша при этом оказалась одной из трёх стран союза, где показатель снизился. Помимо неё небольшое сокращение зафиксировали в Бельгии — на 35 человек — и Ирландии — на 15.

В целом по Евросоюзу число беженцев с Украины, получивших временную защиту, за июнь увеличилось на 24,4 тыс. и достигло 4,41 млн человек. Более 98% из них — граждане Незалежной.

Ранее сообщалось, что власти Польши не направили официального приглашения представителям Украины на крупнейший военный парад в Варшаве, приуроченный ко Дню Войска Польского 15 августа. При этом в мероприятии примут участие военные из США, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии.