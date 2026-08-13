«Заплатят немцы и британцы»: Запад спасёт Украину от взбунтовавшейся Польши

Украина не останется без Starlink, даже если Польша прекратит оплачивать спутниковую связь для ВСУ, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя угрозы Варшавы в адрес Илона Маска. По его словам, расходы в таком случае возьмут на себя другие европейские страны.

Специалист считает спутниковую связь критически важной для украинской обороны, поэтому западные страны не допустят её отключения. Он также полагает, что Варшава использует угрозу как инструмент давления на Киев, однако на поле боя возможный отказ Польши от оплаты вряд ли что-то изменит.

«Если Польша перестанет оплачивать Starlink, он с Украине не исчезнет. Не станут платить поляки, заплатят немцы или британцы», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Напомним, Польша может прекратить платить за услуги спутниковой связи для Украины. На это намекнул министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после исключения страны из европейского региона связи Starlink.