Конец связи: Украина может лишиться Starlink из-за ухудшения отношений с Польшей

Польша может отказаться оплачивать Starlink для Украины на фоне конфликта Варшавы с компанией SpaceX, заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко, оценивая угрозу польских властей прекратить финансирование спутниковой связи для Киева.

Он допустил, что на этот раз польская сторона действительно реализует свою угрозу и откажется от дальнейших платежей за украинские терминалы. На фоне конфликта со SpaceX вопрос финансирования Starlink превратился из технического в политический.

«Эти разногласия — часть процесса ухудшения украинско-польских отношений. Варшаве важно показать, что она беспокоится о национальных интересах больше, чем об интересах Киева», — заключил собеседник «Ридуса».

Напомним, Польша может прекратить платить за услуги спутниковой связи Starlink для Украины. На это ранее намекнул министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.