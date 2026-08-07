«Кто чего боится»: Русофобу Сикорскому напомнили, что ракеты могут долететь и до Польши

Попытка Польши перехватывать российские ракеты над Украиной приведёт к дальнейшей эскалации и фактически сделает Варшаву участником конфликта, уверен член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал идею польских властей задействовать свою ПВО за пределами страны.

Парламентарий заявил, что Варшава вновь усиливает антироссийскую риторику, хотя преувеличивает угрозу для собственной территории. При этом вмешательство польских военных в перехват ракет над Украиной можно считать прямым вовлечением в боевые действия.

Депутат также напомнил о случаях падения беспилотников и других воздушных объектов на территории самой Польши. По его оценке, вместо расширения зоны работы ПВО за украинскую границу Варшаве следовало бы сосредоточиться на защите собственного воздушного пространства.

«Польша тут недалеко находится, особенно напрягаться не надо, а над своей территорией нездорово у них получается что-то сбивать, если падение каких-то дронов они допускают. Как говорится, кто чего боится, то с тем и случится», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Поводом для такой реакции стало заявление главы польского МИД Радослава Сикорского, который предложил обсудить перехват российских ракет над территорией Украины. По его словам, Варшаве стоит определить, не безопаснее ли уничтожать их до возможного приближения к польской границе.