В МИД РФ заявили, что Запад «скукоживает пространство для диалога» с Россией

Запад ещё долго будет считать Россию угрозой независимо от того, как будет развиваться ситуация на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, страны НАТО и Евросоюза уже перестраивают экономику, общество и вооружённые силы под длительное противостояние с Москвой.

В интервью радио «Комсомольская правда» дипломат назвал происходящее рукотворной гибридной войной, горячим театром которой стал украинский конфликт. При этом подготовка западных стран выходит далеко за рамки поддержки Киева и рассчитана на возможность прямого военного столкновения с Россией.

Грушко обратил внимание, что в стратегических документах НАТО и ЕС Россия закреплена в качестве долговременной угрозы. Закупаемые и разрабатываемые Западом вооружения, по его словам, предназначены для противостояния Москве на земле, в воздухе, на море и в космосе, а не для локальных операций в других регионах мира.

«Поэтому реальность, в которой мы живём, максимально скукоживает пространство для политического диалога», — цитирует замглавы МИД РФ kp.ru.

Напомним, на июльском саммите НАТО в Анкаре участники альянса официально обозначили Россию как долгосрочную угрозу и подтвердили курс на дальнейшее сдерживание нашей страны. Одновременно страны блока пообещали продолжить военную поддержку Украины.