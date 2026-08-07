«Получили по зубам»: Почему в Британии заговорили о массовом сокращении населения Земли

Британцы «получили по зубам» от России и теперь меняют тактику, продвигая спорные идеи через научные публикации и проверяя реакцию общества, считает политолог Вадим Сипров. Так он оценил исследование с предложением постепенно сократить население Земли более чем вдвое.

Работу международной группы специалистов опубликовала Daily Mail. Авторы считают, что нынешние темпы роста населения усиливают нагрузку на природные ресурсы и экологию. Снижать число жителей планеты предлагается естественным путём, прежде всего за счёт падения рождаемости.

Сипров заявил, что подобные идеи имеют давнюю историю в британской общественно-политической мысли. В разговоре с «Царьградом» он напомнил о концепциях XIX–XX веков, связывавших общественное развитие с естественным отбором и ограничением численности людей. Нынешняя формулировка о естественном демографическом спаде позволяет обсуждать ту же тему в более приемлемой форме.

Политолог связал появление подобных публикаций с кризисом евроатлантической модели глобализации и сопротивлением России. По его версии, после неудачи попыток заставить Москву следовать прежнему мировому порядку тактика изменилась: теперь спорные концепции вводятся в публичное поле постепенно, чтобы оценить реакцию общества и национальных элит.

«Британцы сейчас, получившие по зубам, в первую очередь от России, побаиваются, именно поэтому включаются оговорки по поводу какого-то естественного демографического спада», — заключил специалист.

Напомним, ранее учёные предложили постепенно сократить население Земли до четырёх миллиардов человек. Авторы подчёркивали, что не призывают к принудительным мерам, а рассчитывают на естественное снижение рождаемости, в том числе благодаря распространению программ планирования семьи.