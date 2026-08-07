«На хромом коне»: Раскрыта реальная причина русофобии главы МИД Польши

Антироссийская риторика Радослава Сикорского может быть связана с его карьерными амбициями и желанием возглавить польское правительство, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал высказывания главы МИД Польши о возможном вовлечении страны в украинский конфликт.

По мнению парламентария, Сикорский использует тему противостояния с Россией прежде всего для внутренней аудитории, рассчитывая получить дополнительные политические очки и заручиться поддержкой западных союзников. Жёсткая антироссийская позиция нередко становится частью предвыборной риторики европейских политиков.

«На этом хромом коне он намерен въехать во власть. Думаю, что его желание втянуть страну в конфликт — для внутреннего потребления, для избирателей», — заключил собеседник NEWS.ru.

Ранее Радослав Сикорский предложил сбивать российские ракеты над Украиной. Дипломат призвал коллег к серьёзной дискуссии без оглядки на партийные распри.