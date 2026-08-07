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7 августа, 12:42

«На хромом коне»: Раскрыта реальная причина русофобии главы МИД Польши

Депутат Колесник: Русофоб Сикорский метит в кресло премьера Польши

Обложка © ТАСС / Radek Pietruszka

Обложка © ТАСС / Radek Pietruszka

Антироссийская риторика Радослава Сикорского может быть связана с его карьерными амбициями и желанием возглавить польское правительство, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал высказывания главы МИД Польши о возможном вовлечении страны в украинский конфликт.

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По мнению парламентария, Сикорский использует тему противостояния с Россией прежде всего для внутренней аудитории, рассчитывая получить дополнительные политические очки и заручиться поддержкой западных союзников. Жёсткая антироссийская позиция нередко становится частью предвыборной риторики европейских политиков.

«На этом хромом коне он намерен въехать во власть. Думаю, что его желание втянуть страну в конфликт — для внутреннего потребления, для избирателей», — заключил собеседник NEWS.ru.

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Ранее Радослав Сикорский предложил сбивать российские ракеты над Украиной. Дипломат призвал коллег к серьёзной дискуссии без оглядки на партийные распри.

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Борис Эльфанд
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