Сикорский заявил, что Польша уже 500 лет живёт в страхе перед «российской угрозой»

Варшава серьёзно воспринимает заявления о возможной угрозе со стороны России, заявил в интервью газете Il Messaggero министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы думаем о нашей безопасности в отношении России уже около пятисот лет, и мы не остановимся. Россия много раз вторгалась в Польшу на протяжении истории. Когда русские угрожают нам, мы воспринимаем эти угрозы всерьёз», — заявил он.

По его словам, Варшава исходит из исторического опыта и поэтому внимательно относится к вопросам безопасности. При этом, как отметил министр, «в лучшем случае» сейчас Россия может попытаться устроить «какую-либо провокацию».

Сикорский также подчеркнул, что Польша уделяет большое внимание укреплению обороны, но, по его словам, поводов для паники в стране нет.