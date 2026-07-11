Бандеровский флаг вне закона: Навроцкий пообещал избавить Польшу от нацистской символики

В Польше не должно быть красно-чёрного флага ОУН-УПА*. Об этом сказал польский лидер Кароль Навроцкий в селе Радруж на границе с Украиной в День памяти жертв Волынской резни, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Президент напомнил, что красно-чёрное полотнище связано с нацистской идеей, которую немцы обозначали словами «Земля и кровь».

«Этот красно-чёрный флаг мы не хотим видеть здесь, в Польше, надеюсь, что польский парламент примет соответствующий закон», — заявил он.

Сейчас в нижней палате польского парламента рассматривают сразу два документа, направленных на запрет распространения бандеровских взглядов и связанной с ними символики. Один из проектов внёс сам президент осенью 2025 года, второй подготовила оппозиционная партия «Право и справедливость».

До этого власти Польши сообщили, что в Варшаве появится мемориал в память о жертвах Волынской резни. Как заявил премьер Дональд Туск, на стене памяти разместят имена и фамилии всех установленных погибших, а рядом будет гореть Вечный огонь.

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