В Варшаве появится стена памяти жертв Волынской резни с Вечным огнём

В столице Польши планируют установить мемориал в память о жертвах Волынской резни. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск в видеообращении, опубликованном на страницах его канцелярии в соцсетях, отметив, что на стене будут размещены имена погибших.

«Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии», — сказал он.

По словам Туска, на мемориале разместят фамилии всех установленных жертв военных событий XX века на Украине. Также объект будет включать Вечный огонь. Глава польского правительства заявил, что Украина, претендующая на вступление в Евросоюз, должна быть готова к признанию исторических событий и их оценки.

В годы Второй мировой войны на территории Волыни произошли массовые убийства польского населения, которые связывают с действиями Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии. Кульминацией трагедии стало 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА* атаковали около 100 польских населённых пунктов. По разным оценкам, погибло около 100 тысяч человек, среди которых в основном были женщины, дети и пожилые люди. В 2016 году польский парламент признал Волынскую резню геноцидом поляков. Спустя годы, в 2025 году, 11 июля в стране закрепили как государственный памятный день.

Ранее стало известно о намерении польской партии «Право и справедливость» вынести в сейм проект резолюции против дальнейшего сближения Украины с Евросоюзом. Причиной такой позиции стало отношение Киева к событиям Волынской резни и, по его словам, героизация людей, которых в Польше считают причастными к трагедии.

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