«Эй, большой человек»: Польша поставила Маску ультиматум, который может лишить ВСУ связи

Польша может прекратить платить за услуги спутниковой связи Starlink для ВСУ, намекнул в соцсети X министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Поводом стало решение компании миллиардера Илона Маска без объяснения причин исключить страну из европейского региона связи.

«Эй, Илон Маск, большой человек, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить 50 миллионов долларов в год за твои услуги», — написал глава дипломатического ведомства.

Ранее стало известно, что Илон Маск отказал экс-главе МО Украины Михаилу Фёдорову в просьбе включить Starlink над Россией для нанесения ударов вглубь страны. По данным The Atlantic, американский миллиардер считает, что для Киева настало время договариваться о завершении конфликта.