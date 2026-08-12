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Регион
12 августа, 15:51

«Эй, большой человек»: Польша поставила Маску ультиматум, который может лишить ВСУ связи

Сикорский грозит перестать платить за Starlink для ВСУ из-за решения по Польше

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Польша может прекратить платить за услуги спутниковой связи Starlink для ВСУ, намекнул в соцсети X министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Поводом стало решение компании миллиардера Илона Маска без объяснения причин исключить страну из европейского региона связи.

«Эй, Илон Маск, большой человек, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить 50 миллионов долларов в год за твои услуги», — написал глава дипломатического ведомства.

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Ранее стало известно, что Илон Маск отказал экс-главе МО Украины Михаилу Фёдорову в просьбе включить Starlink над Россией для нанесения ударов вглубь страны. По данным The Atlantic, американский миллиардер считает, что для Киева настало время договариваться о завершении конфликта.

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Матвей Константинов
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