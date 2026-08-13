Польша не пригласила Украину на крупнейший военный парад в Варшаве

Власти Польши не направили официального приглашения представителям Украины на масштабный военный парад в Варшаве, приуроченный ко Дню Войска Польского 15 августа. При этом в мероприятии участвуют военные из США, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии.

В параде будут задействованы около 1800 польских военнослужащих, более 300 единиц техники и порядка 60 летательных аппаратов. Мероприятие станет крупнейшим военным парадом в истории современной Польши.

Министерство обороны Украины подтвердило отсутствие приглашения. Официальных причин Варшава не называла, однако эксперты связывают это с охлаждением отношений между странами на фоне исторических споров и экономических разногласий.

Напомним, ранее между Польшей и Украиной обострился конфликт на почве ОУН-УПА*. Причиной стали действия киевского руководства по чествованию лидеров украинских националистов, в частности перезахоронение лидеров ОУН. Евгения Коновальца и присвоение подразделению ВСУ наименования в честь УПА*. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла.

Этот шаг вскрыл глубокий исторический разлад: в Польше ОУН-УПА* воспринимаются как преступные организации, виновные в геноциде поляков (в первую очередь в Волынской резне 1943 года). Действия Киева в Варшаве расценили как оскорбление памяти жертв, что привело к острейшему дипломатическому кризису, а в польском обществе и политических кругах даже прозвучали призывы пересмотреть оборонную стратегию и рассматривать Украину как потенциальную угрозу.

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