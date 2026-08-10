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10 августа, 17:15

Волынская резня как условие: Польша потребовала от Киева признать геноцид ради места в ЕС

Чажастый: Украине нужно признать Волынскую резню геноцидом ради членства ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MOZCO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MOZCO

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый поставил условие для евроинтеграции Украины: Киев должен признать Волынскую резню геноцидом поляков. По словам политика, членство в Евросоюзе подразумевает не только экономическое сотрудничество, но и готовность стран объективно оценивать трагические страницы своей истории.

«ЕС не банкомат. Это в том числе умение назвать геноцид геноцидом», — отметил Чажастый на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Зеленский пообещал открыть Польше архивы по Волынской резне
Зеленский пообещал открыть Польше архивы по Волынской резне

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий довольно жёстко сформулировал принципы отношений Варшавы с Киевом: Украина может рассчитывать на помощь, пока противостоит России, однако украинский национализм в самой Польше терпеть не будут. Политик заявил, что в стране не должно быть «флагов бандеровцев», одновременно объяснив поддержку Киева фразой: «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь». Таким образом Навроцкий обозначил сразу две линии польской политики – продолжение поддержки Украины и всё более жёсткие требования к ней.

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Наталья Демьянова
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