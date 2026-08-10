Волынская резня как условие: Польша потребовала от Киева признать геноцид ради места в ЕС

Спикер польского Сейма Влодзимеж Чажастый поставил условие для евроинтеграции Украины: Киев должен признать Волынскую резню геноцидом поляков. По словам политика, членство в Евросоюзе подразумевает не только экономическое сотрудничество, но и готовность стран объективно оценивать трагические страницы своей истории.

«ЕС не банкомат. Это в том числе умение назвать геноцид геноцидом», — отметил Чажастый на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий довольно жёстко сформулировал принципы отношений Варшавы с Киевом: Украина может рассчитывать на помощь, пока противостоит России, однако украинский национализм в самой Польше терпеть не будут. Политик заявил, что в стране не должно быть «флагов бандеровцев», одновременно объяснив поддержку Киева фразой: «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь». Таким образом Навроцкий обозначил сразу две линии польской политики – продолжение поддержки Украины и всё более жёсткие требования к ней.