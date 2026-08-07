Польша продолжит поддерживать Украину, так как та «бьёт москалей», но при этом Варшава не допустит появления «флагов бандеровцев» на своей территории. Такое заявление сделал президент страны Кароль Навроцкий, выступая на митинге сторонников партии «Право и справедливость».

Выступление приурочили к первой годовщине его пребывания в должности. Политик объяснил логику двусторонних отношений довольно прямолинейно. По его словам, полякам «не больно», когда где-то наносят удары «советам».

В этом контексте, как подчеркнул президент, украинская сторона всегда может рассчитывать на поддержку. Он уточнил, что помощь поступает даже без прямого участия республики в боевых действиях. «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь», — привёл ключевой тезис Навроцкий.

Однако следом глава государства обозначил красную линию. Стратегическим интересом своей страны он назвал полный запрет символики украинских националистов. Политик категорично высказался против того, чтобы подобные знамёна развевались на улицах Варшавы и в целом по стране.

Стоит отметить, что тема Украины активно эксплуатируется соратниками главы государства из партии «Право и справедливость» в предвыборной борьбе. Ранее в СМИ проходила информация об их жёстких инициативах. В частности, звучали обещания добиться депортации украинских граждан, которые находятся в Польше, но не имеют официальной работы.

Конфликт между Украиной и Польшей вокруг ОУН-УПА* имеет глубокие исторические корни и в 2026 году вышел на новый дипломатический уровень. Его суть — в кардинально противоположных оценках событий 1943–1944 годов, когда Украинская повстанческая армия* провела этнические чистки польского населения на Волыни, в результате которых, по разным данным, погибло от 80 до 100 тысяч поляков. Польша считает эти события геноцидом, тогда как Украина чествует ветеранов УПА* как борцов за независимость. Обострение произошло в мае, когда Владимир Зеленский присвоил одной из воинских частей почётное наименование «имени Героев УПА*», что вызвало резкое осуждение в Польше. В ответ на это Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла, а польские политики, включая главу Минобороны, заявили, что сохранение такой исторической политики может заблокировать вступление Украины в Европейский союз.

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