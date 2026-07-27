Глава Минобороны Польши заявил, что Навроцкий знал о поставках Patriot Киеву

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что президент Кароль Навроцкий был осведомлён о передаче Украине ракет Patriot. По его словам, утверждения главы государства об обратном не соответствуют действительности. Об этом он сообщил в интервью изданию Wirtualna Polska.

Варшава оказалась в центре нового политического конфликта после заявлений президента Кароля Навроцкого о поставках Украине ракет Patriot. Глава государства утверждал, что не был осведомлён об этой военной помощи. Однако министр обороны Владислав Косиняк-Камыш категорически опроверг эти слова.

«Президент, безусловно, знал об этом, потому что я сам с ним разговаривал. Генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте] обсуждал это с ним. Президент просто сегодня переворачивает ситуацию с ног на голову», — сказал он.

По словам главы военного ведомства, представитель президента регулярно участвует в еженедельных заседаниях комитета по безопасности, где принимаются решения, касающиеся поддержки Киева.

Во время интервью Косиняк-Камыш затронул и вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29. Он отметил, что времени на принятие окончательного решения остаётся всё меньше, а развязка ожидается уже в ближайшие недели. Сейчас стороны продолжают обсуждать, кто займётся техническим обслуживанием самолётов и за чей счёт будет проводиться их ремонт. Если договориться не удастся, Польша намерена продать эти МиГ-29 Болгарии.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава пока не собирается передавать Украине новую партию ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. При этом Туск уточнил, что речь идёт только об отказе от новых поставок ракет для Patriot. В целом Польша не прекращает оказывать Украине поддержку.