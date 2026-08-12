Европе предрекли новый кризис из-за «непригодной для жизни» Украины уже этой зимой

Европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может накрыть их предстоящей зимой из-за ударов России по энергетике. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

«Зимой эти проблемы могут сделать значительную часть Украины непригодной для жизни и поднять новую волну украинских беженцев в Европу. А европейские государства не готовы к такому сценарию — ни материально, ни политически», — говорится в статье.

В статье отмечается, что российские войска наращивают производство ракет и могут бить по заводам, командным центрам и объектам энергосистемы Украины. Зимой это может сделать значительную часть страны непригодной для жизни и спровоцировать новый массовый исход людей в Европу.

При этом в самих европейских странах растёт недовольство мигрантами, что может ослабить поддержку Украины и усилить внутренние противоречия в ЕС. По данным Евростата, в марте 2026 года в Европе находилось 4,33 миллиона украинских беженцев. Поток людей, въезжающих с Украины, продолжается, даже несмотря на общее снижение числа просителей убежища.

Ранее в ирландском городе Корк начали выселять украинских беженцев из гостиницы, где они жили с 2022 года. Жильцам отеля Trabolgan Holiday Centre власти велели съехать в ближайшие недели. На сторону украинцев встал депутат Лиам Куэйд, но после этого в соцсетях на него обрушилась волна травли — анонимные пользователи называли его «предателем».