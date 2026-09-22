Украине предрекли «зиму судного дня» из-за ударов по энергетике

«Мы приблизились к «зиме судного дня». Прошлая зима, когда Киев (как и многие другие города) два месяца находился в просто ужасных условиях, нам покажется просто лёгкой прогулкой», — сказал Попенко.

На фоне этого Попенко упомянул Киев, Львов и Днепр. В Харькове, по его словам, ТЭЦ уже разрушена, такая же ситуация с теплоэлектроцентралью в Сумах. По его словам, наиболее серьёзная проблема может возникнуть там, где электричество уже есть, но его нельзя нормально доставить потребителям. Попенко назвал подстанции слабым местом украинской энергосистемы: через них энергия уходит от электростанций в города и целые регионы. Поэтому восстановление повреждённых ТЭЦ и других объектов генерации, считает он, само по себе не гарантирует стабильного снабжения.