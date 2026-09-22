Украине предрекли «зиму судного дня» из-за ударов по энергетике
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Предстоящий отопительный сезон на Украине может оказаться тяжелее предыдущего, если удары по энергетике продолжатся. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что под угрозой окажется не только генерация, но и система передачи электричества.
«Мы приблизились к «зиме судного дня». Прошлая зима, когда Киев (как и многие другие города) два месяца находился в просто ужасных условиях, нам покажется просто лёгкой прогулкой», — сказал Попенко.
На фоне этого Попенко упомянул Киев, Львов и Днепр. В Харькове, по его словам, ТЭЦ уже разрушена, такая же ситуация с теплоэлектроцентралью в Сумах. По его словам, наиболее серьёзная проблема может возникнуть там, где электричество уже есть, но его нельзя нормально доставить потребителям. Попенко назвал подстанции слабым местом украинской энергосистемы: через них энергия уходит от электростанций в города и целые регионы. Поэтому восстановление повреждённых ТЭЦ и других объектов генерации, считает он, само по себе не гарантирует стабильного снабжения.
Ранее стало известно, что европейские страны передают Украине оборудование и запчасти для подготовки энергетической системы к предстоящей зиме. Основной риск связывают с возможными новыми повреждениями энергетической инфраструктуры и продолжительными перебоями со светом, отоплением и водоснабжением.
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