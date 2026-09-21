«Изображают бурную деятельность»: Политолог объяснил смысл тайной помощи Европы Киеву

Европейские страны могут не афишировать часть поставок энергетического и отопительного оборудования Украине, чтобы не показывать реальные масштабы помощи и не провоцировать вопросы у собственных граждан. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал политолог Александр Дудчак.

Поводом стали данные Bloomberg о том, что европейские союзники без публичных объявлений передают Киеву запасные части для электростанций и отопительное оборудование перед зимним сезоном. При этом речь идёт именно о части непубличных поставок: Еврокомиссия отдельно раскрывает общие программы энергетической поддержки Украины и сведения о ряде крупных партий оборудования.

По мнению Дудчака, огласка конкретных объёмов могла бы показать украинцам, что такой помощи недостаточно для покрытия потребностей всей страны. Поэтому, считает эксперт, отсутствие подробностей позволяет создавать впечатление более масштабной поддержки.

Можно, конечно, сделать семь шапок из одной овчины, но на голову они не налезут. Так и здесь. Это делается для того, чтобы не называть вещи своими именами и не показывать свою беспомощность. Александр Дудчак Политолог

Есть и внутриевропейский фактор, считает собеседник Life.ru. По его мнению, на фоне расходов на отопление и энергоресурсы у жителей стран ЕС могут возникать вопросы о дополнительных тратах на помощь Киеву. При этом официальные данные показывают, что европейская поддержка действительно остаётся значительной: только в мае и июне страны Европы и институты ЕС выделили Украине почти €11 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Дудчак охарактеризовал непубличность таких поставок как попытку «изображать бурную деятельность». Он также предположил наличие коррупционных рисков при распределении помощи, однако каких-либо доказательств связи конкретных поставок с коррупцией не привёл.

По оценке политолога, европейские власти и дальше будут находить средства на поддержку Киева, прежде всего на военные нужды, тогда как гражданская помощь, по его мнению, будет финансироваться по остаточному принципу.

Ранее Life.ru сообщал, что Европа за два месяца резко увеличила объём помощи Украине до почти €11 млрд: €4,3 млрд пришлось на военную поддержку, ещё €6,7 млрд — на финансовую и гуманитарную.