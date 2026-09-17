Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с откровенным заявлением на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, раскрыв масштаб финансовой поддержки Киева. По её словам, общая помощь Евросоюза Украине с начала конфликта превысила €220 млрд, причём значительная часть этих средств пошла на военные нужды.

Выступая 16 сентября перед депутатами, Каллас привела точные цифры, которые редко озвучиваются в публичном пространстве. Она подчеркнула, что речь идёт о совокупных усилиях всех институтов ЕС и входящих в него государств.

«Что касается нашей поддержки Украины, общая помощь ЕС с начала конфликта составляет более €220 млрд», — заявила глава евродипломатии.

Из этой суммы, по её данным, более €78 млрд составила именно военная поддержка, предоставленная Евросоюзом и странами-членами. Каллас также напомнила о рассчитанной на два года кредитной программе объёмом €90 млрд, из которых €60 млрд предполагается направить на военные нужды Киева.

«В рамках программы уже выплачено €8,35 млрд», — уточнила она, добавив, что в эту сумму вошло и финансирование закупки ракет к зенитным комплексам Patriot.

Ранее Life.ru писал, что во Франции лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен открыто заявила, что страна больше не может продолжать поддержку Киева в прежнем объёме. Она призвала Францию сосредоточиться на создании условий для переговорного процесса и поиске пути к завершению конфликта, отметив, что историческая роль Парижа — содействовать дипломатическому урегулированию, а не только поддерживать одну из сторон.