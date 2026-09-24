Крупнейшие нефтяные компании США требуют от Белого дома не запрещать экспорт дизеля
WSJ: Chevron и ExxonMobil хотят убедить власти США не запрещать экспорт дизеля
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Крупнейшие американские нефтяные компании начали добиваться отказа властей США от возможного запрета на экспорт дизельного топлива. По информации The Wall Street Journal, поводом стало заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости ограничить зарубежные поставки на фоне рекордного роста цен.
Инициатива застала представителей отрасли врасплох. Руководители Chevron, ExxonMobil и других производителей связались с чиновниками администрации президента и законодателями, пытаясь убедить их отказаться от этой меры. Компании опасаются нарушения сложившихся торговых цепочек.
После этого министр энергетики Крис Райт провёл переговоры с представителями бизнеса. Глава ведомства выступил против полного прекращения поставок за рубеж, предупредив, что подобное решение вынудит американские нефтеперерабатывающие заводы сокращать производство.
Ранее Life.ru сообщал о продлении ограничений на вывоз дизельного топлива из России. В конце августа правительство продлило действие соответствующего запрета до 30 сентября 2026 года включительно.
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