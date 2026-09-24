Крупнейшие нефтяные компании США требуют от Белого дома не запрещать экспорт дизеля

Крупнейшие американские нефтяные компании начали добиваться отказа властей США от возможного запрета на экспорт дизельного топлива. По информации The Wall Street Journal, поводом стало заявление американского лидера Дональда Трампа о необходимости ограничить зарубежные поставки на фоне рекордного роста цен.

Инициатива застала представителей отрасли врасплох. Руководители Chevron, ExxonMobil и других производителей связались с чиновниками администрации президента и законодателями, пытаясь убедить их отказаться от этой меры. Компании опасаются нарушения сложившихся торговых цепочек.

После этого министр энергетики Крис Райт провёл переговоры с представителями бизнеса. Глава ведомства выступил против полного прекращения поставок за рубеж, предупредив, что подобное решение вынудит американские нефтеперерабатывающие заводы сокращать производство.

Ранее Life.ru сообщал о продлении ограничений на вывоз дизельного топлива из России. В конце августа правительство продлило действие соответствующего запрета до 30 сентября 2026 года включительно.