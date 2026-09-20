Дизельное топливо на Украине подорожало почти до 200 рублей за литр, а местные жители связывают скачок цен с политикой американского лидера Дональда Трампа. Данную информацию передаёт Mash.

На большинстве крупных сетевых АЗС литр дизеля теперь стоит около 100 гривен, что составляет около 200 российских рублей. По данным канала, с июля цена прибавила примерно 30 гривен. Рост стоимости топлива на Украине связывают в том числе с действиями президента США в отношении Ирана.

Особенно болезненно ситуация ударила по аграриям. В сентябре идёт уборка подсолнечника и кукурузы, для которой активно используется сельхозтехника. При нынешних расходах на горючее сбор этих культур становится экономически невыгодным.

Дополнительные сложности сельхозпроизводителям создают проблемы с морским экспортом. При этом подорожание дизеля наблюдается и в США, однако американские чиновники связывают возникшие трудности уже с Украиной.

Тем временем средняя цена дизельного топлива в США обновила рекорд и превысила 6,48 доллара за галлон. За неделю галлон подорожал почти на восемь центов. Около четырёх из них прибавились за последние сутки. Годом ранее средняя цена держалась на уровне примерно 3,70 доллара. Самый высокий показатель среди штатов зафиксирован в Калифорнии. Там галлон дизеля стоит 8,42 доллара.