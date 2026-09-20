Средняя цена на дизтопливо в США достигла рекордных $6,48 за галлон

Средняя стоимость дизельного топлива в США установила новый рекорд, превысив $6,48 за галлон — около 3,8 литра. Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

За неделю галлон подорожал почти на восемь центов, из них около четырёх центов прибавились за последние сутки. Годом ранее средняя цена составляла примерно $3,70.

Самый высокий показатель среди штатов зафиксировала Калифорния: там галлон дизеля стоит $8,42.

От стоимости этого топлива зависят расходы на производство и перевозку товаров. Дизель используют сельскохозяйственная техника и большегрузные автомобили, которые обеспечивают доставку продукции.

Ранее президент США Дональд Трамп связал подорожание дизеля на мировом рынке прежде всего с боевыми действиями на Украине. В публикации в Truth Social он отвёл ситуации вокруг Ирана второстепенную роль. До этого американский лидер призывал Владимира Зеленского остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие объекты. По мнению Трампа, такие удары уменьшают предложение дизеля. Именно этим он объяснял их влияние на мировой топливный рынок.