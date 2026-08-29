Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива и газойлей

Правительство России продлило до 30 сентября включительно запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойля для непосредственных производителей. Предыдущее ограничение должно было завершиться 31 августа.

«Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно», — сообщили в правительстве.

В кабмине пояснили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Таким образом, производители не смогут вывозить указанные нефтепродукты за пределы страны ещё в течение месяца.

Ещё 25 августа Минэнерго сообщало, что власти готовятся принять решение о продлении запрета на экспорт дизеля. В ведомстве тогда подчёркивали, что главным приоритетом остаётся обеспечение внутреннего рынка, а ситуацию с запасами оценивали как стабильную.