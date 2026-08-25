Власти РФ скоро решат вопрос о продлении запрета на экспорт дизеля

В России в ближайшее время решат, продлевать ли запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Сейчас ограничение действует до 1 сентября, сообщило Минэнерго. В ведомстве оценивает ситуацию с обеспечением внутреннего рынка как стабильную.

В министерстве сообщили, что правительство пока прорабатывает вопрос о продлении запрета. Окончательное решение ожидают в ближайшее время.

Главным приоритетом власти называют обеспечение российского рынка топливом. Особое внимание уделяют сельхозпроизводителям, которым дизель необходим в период сезонных полевых работ.

В Минэнерго отметили, что дальнейшие возможности для экспорта будут зависеть от ситуации с топливом внутри страны. При принятии решения учтут объёмы производства и запасов, внутренний спрос и общий баланс дизельного топлива.

При этом после введения экспортных ограничений дополнительные объёмы дизеля направили на российский рынок. В Минэнерго заявили, что сейчас внутреннее снабжение остаётся стабильным.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что проблемы с обеспечением внутреннего рынка сохраняются только в сегменте бензина. При этом дизельного топлива и авиакеросина в стране достаточно. Дополнительные объёмы дизеля, которые планировали отправить на экспорт, перенаправили российским потребителям. Новак отметил, что с доставкой этого топлива проблем не возникло.