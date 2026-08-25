Власти РФ скоро решат вопрос о продлении запрета на экспорт дизеля
Обложка © Life.ru
В России в ближайшее время решат, продлевать ли запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Сейчас ограничение действует до 1 сентября, сообщило Минэнерго. В ведомстве оценивает ситуацию с обеспечением внутреннего рынка как стабильную.
В министерстве сообщили, что правительство пока прорабатывает вопрос о продлении запрета. Окончательное решение ожидают в ближайшее время.
Главным приоритетом власти называют обеспечение российского рынка топливом. Особое внимание уделяют сельхозпроизводителям, которым дизель необходим в период сезонных полевых работ.
В Минэнерго отметили, что дальнейшие возможности для экспорта будут зависеть от ситуации с топливом внутри страны. При принятии решения учтут объёмы производства и запасов, внутренний спрос и общий баланс дизельного топлива.
При этом после введения экспортных ограничений дополнительные объёмы дизеля направили на российский рынок. В Минэнерго заявили, что сейчас внутреннее снабжение остаётся стабильным.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что проблемы с обеспечением внутреннего рынка сохраняются только в сегменте бензина. При этом дизельного топлива и авиакеросина в стране достаточно. Дополнительные объёмы дизеля, которые планировали отправить на экспорт, перенаправили российским потребителям. Новак отметил, что с доставкой этого топлива проблем не возникло.
Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.