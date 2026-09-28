Al Hadath: Ирак просит США разрешить ограниченные рейсы в Иран

Ирак попросил США разрешить в порядке исключения ограниченные авиарейсы в Иран и обратно. Багдад обсуждает с Вашингтоном смягчение ограничений после введения новых американских санкций против иранского авиасектора. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По данным телеканала, иракская сторона хочет получить разрешение для национального перевозчика Iraqi Airways. В качестве компромисса Багдад предложил принимать рейсы из Ирана только в аэропорту Эн-Наджафа.

Канцелярия премьер-министра Ирака ранее подтвердила переговоры с США об исключениях для некоторых аэропортов. Власти объяснили инициативу гуманитарными потребностями, включая поездки на лечение, учёбу и религиозные мероприятия.

Официальные лица Ирака детали предложения об ограниченных рейсах Iraqi Airways и использовании только аэропорта Эн-Наджафа пока публично не комментировали.

8 сентября Минфин США ввёл санкции против 36 структур, связанных с иранским авиационным сектором. Вашингтон заявил, что ограничения затрагивают авиакомпании, посредников и другие организации, которые помогают иранской авиационной отрасли.

Новые меры уже привели к приостановке части рейсов между Ираном и соседними государствами. Иракские власти пытаются добиться исключений, которые позволят сохранить часть авиасообщения.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи сообщил, что Иран готов продолжать дипломатические усилия, однако в случае новой агрессии со стороны США намерен противостоять ей вплоть до масштабов «войны Судного дня». По его словам, дальнейший выбор зависит от президента США Дональда Трампа. Заявление прозвучало после сообщений о том, что Вашингтон может вновь рассмотреть нанесение ударов по Ирану.