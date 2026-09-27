Международная коалиция передала Ираку все свои базы и штабы

Международная коалиция передала иракским властям все свои базы и штабы. После 30 сентября её боевые и учебные подразделения покинут страну, заявил начальник Управления военной информации правительства Ирака генерал-лейтенант Саад Маан в интервью Al-Jazeera.

Маан сообщил, что после ухода коалиции иракские силы безопасности будут самостоятельно отвечать за безопасность страны. Дальнейшее сотрудничество с государствами-участниками коалиции будет проходить на двустороннем уровне. Одновременно в Иракском Курдистане начали объединять подразделения «Пешмерга» в структуре профильного министерства. Президент региона Нечирван Барзани заявил, что все формирования должны войти в его состав. Премьер-министр Курдистана Масрур Барзани сообщил, что после объединения власти намерены укреплять силы и координировать их действия с иракской армией.

Уход коалиции привёл и к прекращению её финансовой поддержки «Пешмерга». Генеральный секретарь министерства «Пешмерга» генерал-лейтенант Бахтияр Мухаммед Сиддик сообщил ВАА, что соглашение о финансировании действовало с 21 сентября 2022 года по 21 сентября 2026 года. Последний транш включал выплаты за август и сентябрь. Средства распределили 24 сентября. Курдские власти попросили федеральное правительство компенсировать прекращение помощи за счёт корректировки зарплат бойцов «Пешмерга».

Багдад также ведёт переговоры с вооружёнными формированиями о передаче оружия государству. Среди них — «Бригады Хезболла Ирак», «Аль-Авфия», «Ан-Нуджаба», «Сарая Авлия ад-Дам» и «Ахль аль-Кахф». Ожидается, что вопрос будет решён до 30 сентября. Багдад и Вашингтон договорились о поэтапном завершении военной миссии международной коалиции 27 сентября 2024 года. Она была создана в 2014 году для борьбы с террористами.

Ранее иракские силовики установили место, откуда запустили беспилотники для атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии. В приграничной провинции Мейсан они нашли и изъяли платформу, которую использовали для запуска БПЛА. Они продолжают расследование, собирают доказательства и ищут подозреваемых. Чтобы не допустить их бегства, власти Ирака распорядились закрыть три пограничных пункта на границе с Ираном.