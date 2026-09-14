Два человека погибли, ещё 50 пострадали при утечке аммиака на заводе в Ираке

Два человека погибли и около 50 пострадали из-за утечки аммиака на химическом предприятии в провинции Басра на юге Ирака. Инцидент произошёл на заводе по производству удобрений в районе Хор аз-Зубайр, сообщает агентство INA.

Спасатели вывели с территории предприятия десять работников. Остальных пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение с признаками отравления и удушья.

«Специальные бригады смогли спасти 10 работников завода, однако два человека погибли при выбросе аммиака на предприятии по производству удобрений, расположенном в районе Хор аз-Зубайр», — сообщил представитель штаба гражданской обороны Басры.

К ликвидации последствий привлекли спасательные подразделения и специалистов по химическим, биологическим, радиационным и ядерным угрозам. Они локализовали место выброса и провели необходимые работы на территории предприятия.

Сейчас утечку полностью остановили. По предварительным данным, причиной происшествия стал случайный выброс газа. Точные обстоятельства устанавливают профильные службы.

Ранее на рыбоперерабатывающем заводе в индийской деревне Каннигаипайр произошла утечка аммиака. В результате происшествия погибли семь человек, более 40 пострадавших доставили в больницы, девять из них находились в тяжёлом состоянии. В момент происшествия на территории предприятия находились около 120 человек, однако из-за выходного большинство рабочих размещались в жилых корпусах. После распространения газа у людей возникли проблемы с дыханием, к ликвидации последствий привлекли специалистов химической защиты.