Генконсульство РФ: Россияне не пострадали при утечке хлора в отеле Антальи

Российским туристам, отдыхавшим в гостинице в провинции Анталья, где случился выброс химиката, не потребовалась помощь. Такую информацию предоставили в генконсульстве РФ.

Дипломаты связались с туроператором, по линии которого граждане прибыли на курорт. Представители компании заверили, что инцидент оперативно урегулирован, пострадавших среди россиян нет.

В консульстве также добавили, что жалоб от отдыхающих по данному поводу не поступало. Ситуация остаётся под контролем диппредставительства.

ЧП произошло 18 июня в городе Манавгат. Сотрудники отеля откачивали содержимое ёмкости с хлором, когда неожиданно возникла утечка. Газ распространился по территории, с ним контактировали около 25 человек — персонал и несколько гостей. Всех, кто соприкоснулся с веществом, доставили в ближайшие больницы. Медики провели обследование и не выявили угрозы здоровью, после чего осмотренных выписали.