Суд закрыл кафе в Камышине на 60 дней после массового отравления роллами

Камышинское кафе «ЕвроАзия» закрыли на 60 суток после массового отравления посетителей роллами. Решение принял суд: заведение и доставку временно остановили после проверки Роспотребнадзора, начавшейся после публикаций SHOT ПРОВЕРКИ.

Инспекторы нашли на кухне грубые санитарные нарушения. Потоки сырья и готовой еды пересекались, замену фритюрного масла никто не фиксировал, а инвентарь для уборки хранили как попало. Документы персонала тоже оказались с проблемами: у всех 16 сотрудников, находившихся в кафе во время проверки, не было отметок о санитарном обучении, а у одного работника и вовсе не было медосмотра. Владельца кафе ИП Кима признали виновным в нарушении санитарных требований.

По данным SHOT ПРОВЕРКИ, после еды из этого заведения плохо стало более чем 30 людям. У восьми посетителей подтвердили сальмонеллёз. После вспышки отравления возбудили уголовное дело, а ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

Сайт кафе уже не открывается. Владелец ранее писал в соцсетях, что «ЕвроАзия», скорее всего, больше не вернётся к работе, а саму историю называл «заказом сверху». Позже этот пост исчез.

Первые пострадавшие начали обращаться к врачам после 8 июня. Люди, которые ели роллы в зале или заказывали их домой, жаловались на температуру, рвоту, диарею и сильные боли в животе. Сначала сообщалось о 18 госпитализированных, среди них были как минимум шестеро детей. Клиенты утверждали, что администрация вместо нормального ответа на жалобы просто блокировала недовольных.