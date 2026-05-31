Роспотребнадзор начал проверку после отравления роллами из «Якитории» в Москве

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщений о заболевании сальмонеллёзом после употребления роллов из ресторана «Якитория» в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении ведомства, пишет РИА «Новости».

Ведомство сообщило, что специалисты уже организовали комплекс мероприятий. Сотрудники Роспотребнадзора проводят проверку на месте, выясняют обстоятельства заражения и устанавливают круг контактных лиц.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве в связи с публикацией в СМИ информации о случаях заболевания сальмонеллезом после употребления роллов, заказанных из ресторана «Якитория», находящегося по адресу: Бульвар Дмитрия Донского, дом 11, сообщает следующее <...> по данному случаю пищевого отравления проводится санитарно-эпидемиологическое расследование с организацией комплекса противоэпидемических мероприятий», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Москве семья заявила о массовом отравлении после заказа роллов в «Якитории». Доставку оформили 23 мая. У девочки и её отца поднялась высокая температура, начались сильные боли в животе и рвота. Аналогичные симптомы проявились у друзей семьи и их детей 13 и 14 лет. Ребёнка госпитализировали в ИКБ № 1 с выраженным обезвоживанием. Лабораторные анализы подтвердили у девочки сальмонеллу. Врачи назначили антибактериальную терапию. По прогнозам медиков, полное восстановление может занять до года. Остальные пострадавшие перенесли инфекцию в более лёгкой форме, но некоторые симптомы сохраняются.