Суд добавит 50% сверху: Пошаговая инструкция юриста для отравившихся едой из доставки

Семья в Москве отравилась роллами из ресторана «Якитория», у ребенка диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие намерены подать в суд. Юрист Илья Русяев считает, что у семьи есть все шансы на выигрыш, поскольку закон о защите прав потребителей обязывает ресторан доказывать безопасность своей продукции, пишет «Газета.ru».

Он советует собирать все возможные доказательства: чеки, остатки еды, медицинские документы и обращаться в Роспотребнадзор. Эксперт подчеркнул, что ключевым моментом является установление связи между едой и болезнью, что может быть подтверждено совпадением инкубационного периода, одинаковым возбудителем у заболевших и результатами проверки ресторана.

«Параллельно подается обращение в Роспотребнадзор, чтобы ведомство провело эпидемиологическое расследование и взяло смывы на кухне. Его заключение становится весомым аргументом в суде», — добавил специалист.

В досудебной претензии указываются следующие требования: возмещение затрат на медицинское обслуживание, компенсация утраченного дохода родителя, осуществлявшего уход, а также возмещение морального вреда. В случае отказа ресторана от добровольного исполнения указанных требований, судом будет наложен штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Напомним, в Москве семья сообщила о массовом отравлении после заказа роллов из «Якитории» на бульваре Дмитрия Донского. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, доставку почти на 4 тысячи рублей оформили 23 мая. Уже на следующий день нескольким членам семьи стало плохо.