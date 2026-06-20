Утечка хлора в отеле 5* в Турции едва не привела к гибели 25 туристов

В пятизвёздочном отеле Asteria Family Resort Side в турецкой Анталье произошла утечка хлора, в результате которой пострадали 25 туристов, включая пятерых россиян. Об этом сообщает Haber7.

Инцидент произошёл во время обработки бассейна сторонней компанией. По данным источника, начался сильный выброс хлора, после чего токсичные пары быстро распространились по территории гостиницы. Резкий запах почувствовали даже отдыхающие, находившиеся далеко от бассейна. На место прибыли экстренные службы, территорию у бассейна оцепили, пострадавшим оказали первую помощь и доставили их в больницы Манавгата — государственные и частные.

Администрация отеля сообщила, что после обследования и медицинской помощи всех пострадавших отпустили, их состояние оценивается как удовлетворительное. После происшествия в гостиницу прибыли представители турецких ведомств, включая Минздрав и службы туризма и экологии. По итогам проверки отелю разрешили продолжить работу.

Ранее сообщалось, что отдых в Турции по системе «всё включено» в июле начинается от 120 тысяч рублей на двоих. Такие ориентировочные цены на пакетные туры назвали в Ассоциации туроператоров России. Речь идёт о поездке на 10 ночей с перелётом из Москвы при бронировании в июне. В нижнем ценовом сегменте — бюджетные отели 4 звезды и ультрабюджетные 5 звёзд. Такие варианты стоят примерно от 120 до 185 тысяч рублей.