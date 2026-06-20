В Турции нашли второй за пять дней беспилотник на пляже в Бартыне

Черноморское побережье Турции вновь оказалось в центре внимания силовых структур. Всего за пять дней произошёл уже второй случай обнаружения беспилотных аппаратов на местных пляжах. На этот раз тревожный сигнал поступил из провинции Бартын. Как сообщает агентство IHA, найденный дрон уже отправили специалистам в Анкару для детального изучения и экспертизы.

Обломки летательного аппарата обнаружили 19 июня около 16:00. Место находки — пляж Чакраз в районе города Амасра. Сотрудники жандармерии оперативно прибыли на место и заблокировали территорию, чтобы исключить доступ посторонних. При осмотре выяснилось, что боеприпасов на борту дрона не было.

До этого подобная ситуация произошла 14 июня. Тогда на черноморском побережье Турции заметили беспилотник в боевом снаряжении. Инцидент зафиксировали на пляже Капысую, который расположен на границе провинций Бартын и Кастамону. Принадлежность обоих дронов пока остается неизвестной. Ведомства продолжают расследование обстоятельств появления военной техники в курортной зоне.