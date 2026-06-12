«Извинений недостаточно»: Греция намерена судить Украину за катер-беспилотник с бомбой

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что извинений за инцидент с украинским морским дроном с бомбой недостаточно — будет возбуждено уголовное дело. Об этом он сказал на форуме газеты «Икономикос Тахидромос».

«Наличие взрывного устройства в районах судоходства создаёт очевидную опасность для жизни людей. В греческом уголовном кодексе, как я полагаю, и во всех уголовных кодексах цивилизованных государств, предусмотрено уголовное наказание, поэтому этот вопрос остаётся актуальным», — подчеркнул министр.

По его словам, извинения Киева — это политическая сфера, но остаётся вопрос ответственности. Минобороны передаст результаты расследования в ведомство судоходства, а затем — в прокуратуру. Окончательное решение будет за прокурором. Дендиас добавил, что его лично удивит, если суд не усмотрит состава преступления.