«Извинений недостаточно»: Греция намерена судить Украину за катер-беспилотник с бомбой
Глава МО Дендиас: Греция заведёт уголовное дело из-за украинского морского дрона
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Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что извинений за инцидент с украинским морским дроном с бомбой недостаточно — будет возбуждено уголовное дело. Об этом он сказал на форуме газеты «Икономикос Тахидромос».
«Наличие взрывного устройства в районах судоходства создаёт очевидную опасность для жизни людей. В греческом уголовном кодексе, как я полагаю, и во всех уголовных кодексах цивилизованных государств, предусмотрено уголовное наказание, поэтому этот вопрос остаётся актуальным», — подчеркнул министр.
По его словам, извинения Киева — это политическая сфера, но остаётся вопрос ответственности. Минобороны передаст результаты расследования в ведомство судоходства, а затем — в прокуратуру. Окончательное решение будет за прокурором. Дендиас добавил, что его лично удивит, если суд не усмотрит состава преступления.
Ранее греческие рыбаки нашли у острова Лефкада морской дрон-камикадзе «Козак Мамай». Министр подтвердил, что аппарат был украинским. Обезвреживать его пришлось спецназу. Киев позже принёс официальные извинения Афинам.
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