Туристы массово отказываются от поездок в Латвию из-за страха перед дронами ВСУ

Поездки в восточную часть Латвии начали массово срываться на фоне опасений, связанных с появлением беспилотных летательных аппаратов. Ситуация ударила по туристическому бизнесу и бронированиям. Об этом Reuters сообщил владелец гостевого дома Birdwhistles, Мартинс Кищенко.

Около пяти сотен туристических компаний в регионе уже столкнулись с серьёзным падением доходов. Большинство небольших предприятий сообщили об отмене значительной части заказов. Особенно тяжёлой ситуация оказалась для семейного гостевого дома Birdwhistles, расположенного недалеко от границы. Объект оказался практически пустым даже в период высокого сезона.

Владелец заведения Мартинс Кищенко рассказал, что две пары отказались от проведения свадеб, опасаясь возможных рисков для гостей при появлении беспилотников. Власти Латвии ранее предупреждали о потенциальных угрозах для воздушного пространства, что дополнительно усилило тревожные настроения среди путешественников.

На этом фоне в регионе сохраняется напряжённость: после периода затишья зафиксирован новый инцидент, когда истребитель НАТО был задействован против обнаруженного дрона.

«Теперь мы знаем, что это будет не так просто», — отметил он.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал жителей страны проводить отпуск внутри государства, сделав выбор в пользу Латгалии. Именно этот регион чаще других упоминается в контексте появления украинских беспилотников-камикадзе, из-за чего иностранные туристы начали отказываться от поездок туда. На этом фоне местный бизнес фиксирует заметные убытки, связанные с падением спроса на отдых и сокращением бронирований.