Латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс обратился к согражданам с неожиданным призывом — проводить отпуска в Латгалии. Именно в этот регион чаще всего залетают украинские дроны-камикадзе, из-за чего иностранные туристы туда ехать отказываются, а местный бизнес терпит убытки.

«Важно, чтобы жители региона чувствовали поддержку всего общества», — сказал он.

Ситуация выглядит особенно парадоксально, если вспомнить, что сам Кулбергс занял кресло именно на фоне правительственного кризиса, спровоцированного беспилотниками. Тем не менее теперь он горячо поддержал инициативу Киева помочь Прибалтике с противовоздушной обороной. Украинский премьер Юлия Свириденко, посетившая Латвию, пообещала направить специалистов, заявив, что в стране сейчас более 900 производителей дронов и систем перехвата.

Иронично звучат его предложения и на фоне того, что в Латвии жителям просто некуда прятаться в случае атаки беспилотников, а система гражданской обороны не даёт внятных инструкций. Бомбоубежища существуют лишь формально и давно превращены в склады. Полноценных оперативных штабов, способных координировать действия населения, тоже не создано. Сирены и предупреждения рассылаются, но без указания конкретных мест, где можно укрыться.