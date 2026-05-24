В Латвии заявили об отсутствии укрытий при угрозе беспилотников

В Латвии жителям некуда укрываться в случае угрозы беспилотников, а система гражданской обороны не обеспечивает понятных инструкций. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор движения «Антифашисты Прибалтики» Сергей Васильев.

По его словам, в республике отсутствует чёткая система оповещения, которая объясняла бы гражданам порядок действий при угрозе беспилотной опасности. Васильев утверждает, что бомбоубежища в стране фактически не выполняют свою прямую функцию и используются как складские помещения.

Также, как отметил активист, в Латвии не создано полноценных оперативных штабов гражданской обороны, которые могли бы координировать действия населения в чрезвычайных ситуациях. При этом предупреждения о возможной угрозе дронов, по его словам, всё же рассылаются, однако без указания конкретных мест укрытия. В результате жители, как утверждается, вынуждены самостоятельно искать безопасные места, а в некоторых регионах страны фактически отсутствуют доступные укрытия.

Напомним, ранее украинский беспилотник, сбитый с курса средствами РЭБ, упал на нефтебазу в латвийском Резекне, повредив резервуары. Рига не давала разрешения на пролёт, но признала инцидент непреднамеренным.

Также в одной из больниц Латвии произошло отключение электроэнергии в реанимационном отделении. Причиной инцидента стали упавшие украинские беспилотники. После происшествия жители в панике обращались за помощью и жаловались на перебои в работе медицинской инфраструктуры.