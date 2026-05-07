Попадание дрона Вооружённых сил Украины на территории Латвии выглядит абсурдным и смешным. Об этом в беседе с Life.ru заявил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он отметил, что Украина сначала, скорее всего, будет объяснять инцидент атакой российских беспилотников, а затем начнёт говорить о защите Запада от нашествия России. В информационном пространстве из-за этого возникнет такой сумбур, что разобраться, кто прав, а кто виноват, станет невозможно.

«А то, что сегодня уже общество прибалтийских государств начинает осмысливать тот факт, что их территория и воздушное пространство над ней — а это, конечно же, та же территория их государств — используется для агрессивных действий, — в этом нет никакого сомнения», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, Прибалтика по-прежнему остаётся на позициях трансатлантического монолита, объясняя своим гражданам, что Европа должна объединиться против России. На деле же получается, что народ не хочет подвергать себя опасности, но власти продолжают толковать всё по-своему.