Смешно и абсурдно: Военный политолог высмеял попытки Прибалтики оправдать прилёты дронов ВСУ
Политолог Кошкин назвал абсурдным прилёт беспилотника ВСУ в Латвии
Попадание дрона Вооружённых сил Украины на территории Латвии выглядит абсурдным и смешным. Об этом в беседе с Life.ru заявил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
Он отметил, что Украина сначала, скорее всего, будет объяснять инцидент атакой российских беспилотников, а затем начнёт говорить о защите Запада от нашествия России. В информационном пространстве из-за этого возникнет такой сумбур, что разобраться, кто прав, а кто виноват, станет невозможно.
«А то, что сегодня уже общество прибалтийских государств начинает осмысливать тот факт, что их территория и воздушное пространство над ней — а это, конечно же, та же территория их государств — используется для агрессивных действий, — в этом нет никакого сомнения», — подчеркнул политолог.
По словам эксперта, Прибалтика по-прежнему остаётся на позициях трансатлантического монолита, объясняя своим гражданам, что Европа должна объединиться против России. На деле же получается, что народ не хочет подвергать себя опасности, но власти продолжают толковать всё по-своему.
Напомним, украинский беспилотник типа ФП-1 атаковал пассажирский поезд в Латвии. Кроме того, дроны также проникли на территорию нефтебазы на востоке страны, в городе Резекне, где повредили четыре пустых резервуара. В воздушное пространство Латвии залетели два беспилотника: один из них рухнул на нефтебазу, а второй — на поезд. Людей эвакуировали, и, по предварительным данным, жертв удалось избежать. Исполняющий обязанности министра обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по первым данным, над страной летели дроны, которые были направлены с украинской стороны в сторону России.
