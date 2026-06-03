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Регион
3 июня, 12:31

Греция выразила протест Киеву из-за безэкипажного катера ВСУ с взрывчаткой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Афины вручили Киеву ноту протеста после того, как в территориальных водах Греции нашли украинский безэкипажный катер, начинённый взрывчаткой. Данное заявление сделала на брифинге представитель греческого МИД Лана Зохью.

«Надводный морской дрон, обнаруженный в греческих территориальных водах, подвергал серьёзной опасности морское судоходство, мог привести к гибели невинных людей и нанести неисчислимый экологический ущерб. Перенос военных действий в Средиземное море на большом удалении от реального фронта войны может создать опасность для нашей национальной безопасности, а также нанести тяжёлый удар по экономике страны», — сказала Зохью.

Зохью особо отметила, что право Украины на самооборону не может служить оправданием подобных действий. Греция призвала Киев немедленно прекратить подобную практику и не распространять военные операции на средиземноморский регион. МИД дал понять, что страна намерена жёстко пресекать подобные риски.

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Напомним, что инцидент произошёл в Ионическом море, в пещере близ острова Лефкада. Афины в неофициальном порядке уведомили Киев о находке в пещере близ острова Лефкада и провели неформальный обмен информацией. Министр обороны Никос Дендиас на пресс-конференции заявил, что обследование аппарата не оставило сомнений. Установлены и тип дрона, и место его изготовления, и его принадлежность украинской стороне. По словам министра, устройство было реально опасно и представляло прямую угрозу. Он потребовал от Киева официальных извинений и твёрдых гарантий недопущения подобного в будущем.

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Юлия Сафиулина
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