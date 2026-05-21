«Украина не имеет права»: МИД Греции осудил атаки дронов на суда в Средиземном море
Представитель МИД Греции Зохиу: Киев не должен атаковать суда в Средиземном море
Украина не имеет права атаковать беспилотниками суда в Средиземном море, даже если они находятся под санкциями. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу.
«Даже суда, которые включены в санкционные списки, не могут считаться оправданной целью: нет никакого права наносить по ним удары, топить их или подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду», — подчеркнула представитель ведомства.
Зохиу также обратила внимание, что Киев до сих пор не извинился перед Афинами после обнаружения украинского морского беспилотника у острова Лефкада.
Отвечая на вопрос о возможном демарше со стороны Греции, она пояснила, что власти ожидают официальных итогов расследования. По её словам, после поступления доклада генштаба в МИД Афины готовы предпринять дальнейшие шаги как в двустороннем формате, так и на международном уровне.
Ранее стало известно, что греческие власти неофициально уведомили Киев об обнаружении украинского морского беспилотника в пещере неподалёку от острова Лефкада. После этого главы МИД двух стран провели закрытые консультации и обменялись данными по инциденту. Теперь Афины требуют от Киева убрать из прибрежных районов страны все свои морские дроны.
