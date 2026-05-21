«Украина не имеет права»: МИД Греции осудил атаки дронов на суда в Средиземном море

Украина не имеет права атаковать беспилотниками суда в Средиземном море, даже если они находятся под санкциями. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу.

«Даже суда, которые включены в санкционные списки, не могут считаться оправданной целью: нет никакого права наносить по ним удары, топить их или подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду», — подчеркнула представитель ведомства.

Зохиу также обратила внимание, что Киев до сих пор не извинился перед Афинами после обнаружения украинского морского беспилотника у острова Лефкада.

Отвечая на вопрос о возможном демарше со стороны Греции, она пояснила, что власти ожидают официальных итогов расследования. По её словам, после поступления доклада генштаба в МИД Афины готовы предпринять дальнейшие шаги как в двустороннем формате, так и на международном уровне.